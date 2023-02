Dalin nga “burgu” banorët në “BBVA”, Luizi dhe Kiara ribashkohen me puthje e përqafime

Luizi, Olta, Armaldo dhe Kristi të shtunën u dënuan nga “Vëllai i Madh” pasi kanë diskutuar nominimet kështu duke thyer rregullat.

Ata u dërguan në një “burg” brenda “BBVA” dhe nuk duhej të dilnin deri në natën e spektaklit të martën, shkruan lajmi.net.

Por, sot atyre u dha mundësia për t’u liruar por me një kusht.

“Ju do të mund të lini burgun por asnjëri prej jush nuk do të bëjë nominime të martën dhe nuk mund të komunikojë me Vëllain e Madh deri në një moment të dytë”, thuhet në zarfin që iu erdhi banorëve.

Ata më pas e pranuan këtë dhe u larguan nga dhoma për t’u bashkuar me konkurrentët e tjerë.

Me të dalë nga aty, banorët janë përqafuar, e Luizi dhe Kiara janë ribashkuar me puthje./Lajmi.net/

View this post on Instagram A post shared by Big Brother Alb VIP Edition (@bigbrotheralb_vip)

