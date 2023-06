Dalin në brigjet e Kanadasë rrënojat e nëndetëses Titan, publikohen pamjet e para

Rrënojat që autoritetet po kërkonin prej ditësh në përpjekjen e tyre të dëshpëruar për të shpëtuar pasagjerët, u mblodhën nga shtrati i detit pranë rrënojave të Titanikut, nga anija Horizon Arctic.

Deri më tani janë gjetur rreth 10 copë, të cilat janë shfaqur në brigjet e Kanadasë.

Ndërsa, Roja Bregdetare amerikane ka nisur një hetim për shkakun e shkatërrimit të nëndetëses./abcnews.al

