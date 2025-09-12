Dalin fotot e arrestimit të personit të dyshuar për vrasjen e Charlie Kirkut

Bota

12/09/2025 16:49

Tashmë është arrestuar personi i dyshuar për vrasjen e aktivisitit konservator amerikan, Charlie Kirk, i cili u vra më 10 shtator.

Tyler Robinson, është i dyshuari 22-vjeçar i cili vjen nga Utah, shteti ku edhe gjeti vdekjen Kirku.

Mediat amerikane i kanë shpërndarë fotografitë e arrestimit të Robinsonit.

Kirku u qëllua fatalisht në fyt teksa po mbante një debat publik në njërin prej universiteteve të shtetit të Utah.

