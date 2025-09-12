Dalin fotot e arrestimit të personit të dyshuar për vrasjen e Charlie Kirkut
Tashmë është arrestuar personi i dyshuar për vrasjen e aktivisitit konservator amerikan, Charlie Kirk, i cili u vra më 10 shtator. Tyler Robinson, është i dyshuari 22-vjeçar i cili vjen nga Utah, shteti ku edhe gjeti vdekjen Kirku. Mediat amerikane i kanë shpërndarë fotografitë e arrestimit të Robinsonit. Kirku u qëllua fatalisht në fyt teksa…
Bota
Tashmë është arrestuar personi i dyshuar për vrasjen e aktivisitit konservator amerikan, Charlie Kirk, i cili u vra më 10 shtator.
Tyler Robinson, është i dyshuari 22-vjeçar i cili vjen nga Utah, shteti ku edhe gjeti vdekjen Kirku.
Mediat amerikane i kanë shpërndarë fotografitë e arrestimit të Robinsonit.
Kirku u qëllua fatalisht në fyt teksa po mbante një debat publik në njërin prej universiteteve të shtetit të Utah.