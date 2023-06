Dalin detajet: Në këtë orë dhe në këtë vend takohen sot Kurti me Escobarin e Lajçakun Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti do të takohet sot me përfaqësuesin amerikan për Ballkanin, Gabriel Escobar si dhe emisarin e BE-së për dialogun, Miroslav Lajçak. Takimi trepalësh vjen pas ngjarjeve dhe tensioneve në veri, shkruan lajmi.net. I njëjti, siç ka bërë me dije Qeveria në komunikatën e saj, do të mbahet me fillim prej orës…