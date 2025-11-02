Daka: Pas datës 5 duhet të caktohet seanca e Kuvendit – Kurti s’ka të drejtë më

Ish-kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, ka komentuar procedurat për formimin e qeverisë së re në Kosovë dhe të drejtën e mandateve në Kuvend. Sipas saj, çdo parti që siguron 61 vota në Kuvend ka të drejtë të propozojë mandatarin dhe të formojë qeverinë. “Kushdo që i ka 61 vota, cilado qoftë parti,…

Lajme

02/11/2025 23:43

Ish-kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, ka komentuar procedurat për formimin e qeverisë së re në Kosovë dhe të drejtën e mandateve në Kuvend.

Sipas saj, çdo parti që siguron 61 vota në Kuvend ka të drejtë të propozojë mandatarin dhe të formojë qeverinë.

“Kushdo që i ka 61 vota, cilado qoftë parti, që e siguron presidenten që i ka 61 vota, e tregon emrin e mandatarin dhe merr të drejtën për të formuar qeverinë”, ka theksuar ajo në Debat Plus.

Daka ka shtuar se pas datës 5 nëntor, nëse ka një kandidat që pretendon të ketë 61 vota, Kuvendi duhet të thërrasë seancën për votim.

“Menjëherë pas datës 5 duhet të caktohet seanca e Kuvendit, nëse ka dikush që e vlerëson se i ka 61 vota dhe mund të formojë qeverinë, dhe në atë seancë të votohet qeveria”, ka deklaruar ajo.

Ajo ka komentuar edhe mundësinë që Albin Kurti të provojë sërish formimin e qeverisë.

“Me të njëjtin emër jo, mund të sjellë një emër tjetër, por duhet të japë prova të sigurta që ka 61 vota dhe të tregojë cilët janë ata emra që do të sigurojnë votat në ditën e votimit, ka theksuar ajo.

Kujtojmë se presidentja Vjosa Osmani ka afat kushtetues deri më 5 nëntor për të vendosur nëse do të shpallë zgjedhje të reja ose do të mandatojë dikë për të formuar ekzekutivin e ri.

Artikuj të ngjashëm

November 2, 2025

Hamasi dorëzon tre arkivole që thotë se përmbajnë trupat e pengjeve...

November 2, 2025

Bajrami: Ne nuk do ta votojmë buxhetin, vendi do të shkojë në zgjedhje

November 2, 2025

Spanjollët pro integrimit të Kosovës në BE

Lajme të fundit

Hamasi dorëzon tre arkivole që thotë se përmbajnë...

Bajrami: Ne nuk do ta votojmë buxhetin, vendi do të shkojë në zgjedhje

Spanjollët pro integrimit të Kosovës në BE

Bajrami: Vjosa Osmani nuk do zgjedhje, por t’i japë kohë Kurtit