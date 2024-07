Daka: Kur është shqyrtuar kërkesa për lirim me kusht të Faton Hajrizit, i ka pasur 15 shkelje disiplinore Gjyqtarja Valdete Daka ka treguar se përse i ishte refuzuar Faton Hajrizit kërkesa për lirim me kusht. Ajo është shprehur se Paneli vlerëson sjelljet e të dënuarve dhe pasi ata fitojnë të drejtën që t’i drejtohen panelit për lirim me kusht, sipas saj, duhet të plotësohen kushtet ligjore. Daka u shpreh se në rastin e…