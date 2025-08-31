“Daily Mail”: Shqiptari i dënuar për vrasjen e një gruaje, hyri dy herë ilegalisht
Bota
Tablodi britanik “Daily Mail” i ka kushtuar një shkrim të gjatë historisë së shqiptarit Edmond Kallmi. Ai u arrestua dhe dënua pasi kërcënoi në një incident trafiku një grua më një pistoletë imituese. Por tabloidi britanik thotë se shqiptari ka qenë i dënuar për një vrasje në Shqipëri dhe ka hyrë dy herë ilegalisht në Britani.
Edmond Kallmi, 50 vjeç, i drejtoi një armë zjarri imituese një gruaje britanike në një rrugë në qytetin e vogël minerar të Ferndale në Uells përpara se t’i thoshte: “Po sikur të të qëlloj, o idiote?”. Ai u burgos për 18 muaj për incidentin në tetor 2022 ndërsa në seancën e tij të dënimit në vitin 2023 iu tha se nuk kishte leje qëndrimi në Mbretërinë e Bashkuar.
Por realiteti i plotë është edhe më tronditës. Nga dokumentet gjyqësore të para nga Ministria e Shtetit zbulojnë se Kallmi ishte një shkelës i dhunshëm i përsëritur i cili ishte dënuar më parë për vrasje në Shqipëri. Ngjarja e tmerrshme e vitit 1998 ndodhi kur ai dhe një burrë tjetër hynë në një shtëpi familjare dhe të qëllonin për vdekje një grua teksa ajo mbante djalin e saj 1-vjeçar. Kallmi dhe shoku i tij kishin pasur një sherr në një lokal me burrin e viktimës.
Vrasësi iku në Britani pas të shtënave, vetëm për t’u dënuar në vitin 2007 për një goditje me thikë. Pasi u ekstradua në Shqipëri dhe vuajti dënimin e tij për vrasje, ai arriti të hynte sërish në Mbretërinë e Bashkuar për herë të dytë dhe të vendosej me gruan dhe vajzën e tij.
Procedurat e ekstradimit në vitin 2008 zbuluan se Kallmi kishte kërkuar azil në Mbretërinë e Bashkuar duke përdorur informacion të rremë nën emrin Martin Buzi. Të dhënat e gjykatës tregojnë se Kallmi iku në Britani një ditë pas të shtënave më 12 shtator 1998. Dy vjet më vonë, ai u shpall fajtor në mungesë për vrasje dhe u dënua me 12 vjet burg.
Kallmi vazhdoi jetën e tij kriminale në Mbretërinë e Bashkuar dhe në mars të vitit 2007 u dënua me 2 vjet burg në Gjykatën e Kurorës në Harrow pasi u dënua për plagosje me dashje dhe përleshje për përpjekjen për të goditur një përmbarues.
Procedurat e ekstradimit që u vonuan për shkak të gjyqit filluan përsëri kur ai ishte në burg dhe në mars të vitit 2008 një gjyqtar në Gjykatën e Magjistraturës së Westminsterit dha miratimin që Kallmi të dërgohej përsëri në Shqipëri për një rigjykim.
Vrasësi apeloi për disa arsye, përfshirë Nenin 8 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut – i cili mbron të drejtën për një jetë familjare – por kjo u hodh poshtë nga Gjykata e Lartë dhe ai u ekstradua më në fund në korrik të vitit 2009.
Në nëntor të vitit 2012, pas rigjykimit të tij në Shqipëri, tre gjyqtarë dhanë një vendim që mbështeti dënimin e tij për vrasje. Në rigjykim u dëgjua se Kallmi kishte pirë në një bar në fshatin Perondi në Berat me mikun e tij Dritan Vila kur ata u grindën me një burrë të quajtur Hamit Baci dhe filluan të godisnin njëri-tjetrin me shishe birre.
Baci doli nga bari dhe shkoi në shtëpi. Më vonë u dëgjuan të shtëna me armë pranë shtëpisë dhe gruaja e tij, Arjana Baci, u gjet e vdekur në dysheme pranë djalit të saj njëvjeçar të cilin ajo e kishte mbajtur më parë në krahë. Burri i saj ishte gjithashtu në shtëpi së bashku me nënën e tij, por të dy shpëtuan.
Një dëshmitar tha se e pa Kallmin dhe Vilën të armatosur me kallashnikov. Ata më vonë ikën përtej kufirit me Greqinë përpara se Kallmi të hynte kontrabandë në Mbretërinë e Bashkuar.
Pavarësisht se mori një dënim të ri me burg prej 8 vjetësh – i cili do të fillonte në vitin 2009 kur ai u ekstradua – Kallmi duket se ka dalë nga burgu vetëm 6 muaj pas dënimit të tij. Shqiptari hyri ilegalisht në Britani për herë të dytë dhe u vendos me gruan dhe vajzën e tij britanike në Pontypridd në Rhondda.
Më 21 tetor 2022, ai po ngiste makinën nëpër qytetin e afërt të Ferndale kur doli nga një rrugë anësore përpara një shofereje, nëna e së cilës ishte në sediljen e pasagjerit. Pas një grindje që përfundoi me Kallmin që kërcënoi shoferen me një armë të rreme përpara se ajo të largohej.
Në gjyqin e tij të mëvonshëm, Gjykata e Kurorës Merthyr Tydfil dëgjoi se viktima mbeti ‘e tronditur dhe e frikësuar’ nga incidenti. Policia u thirr, por Kallmi kishte arritur ta fshihte ose ta asgjësonte armën. Kjo nuk është gjetur kurrë, megjithëse oficerët gjetën bombola gazi dhe kushineta me sfera. Kallmi u shpall fajtor për posedim të një arme zjarri imituese me qëllim shkaktimin e frikës nga dhuna.
Duke dhënë dënimin, gjyqtari Duncan Bould tha: “Ky ishte një gjest jashtëzakonisht kërcënues i përforcuar nga prodhimi i një arme zjarri me pamje realiste me qëllim që [viktima] të besonte se do të ishte përdorur dhunë e paligjshme kundër saj, se do të qëllohej nga afër. E bindi viktimën tuaj dhe të tjerët se ishte një armë e vërtetë. E mbanit atë send me vete duke parashikuar se do të kishit mundësi ta përdornit. Ju pretenduat se keni përdorur një telefon celular, por nuk e sqaruat këtë shpjegim dhe juria e hodhi poshtë”.
Kallmi u dënua me 18 muaj burg në tetor 2023 përpara se të lirohej në qendrën e largimit të imigracionit në Colnbrook në dhjetor. Robert Bates, Drejtor i Kërkimeve në Qendrën për Kontrollin e Migracionit, tha: “Ky njeri është një kërcënim serioz, prania e të cilit në Britani është e padëshirueshme në mënyrë të pashprehur. Fakti që ai u dëbua nga vendi ynë, por arriti të depërtojë përsëri, është studimi perfekt i rastit se sa të trazuar janë kufijtë tanë. Politikanët po e zhgënjejnë publikun duke lejuar që më të pakëndshmit dhe brutalët në botë t’i trajtojnë rrugët tona si shesh lojërash të tyre. Ne duhet të bëhemi shumë më të ashpër dhe të sigurohemi që çdo i dënuar i huaj të mos ketë kurrë një shans për t’u rihyrë në Britani.”
Ministria e Brendshme refuzoi të thoshte nëse ai do të deportohej dhe kur. Një zëdhënës tha: “Është politikë e jonë e hershme të mos komentojmë për raste individuale, por kur shtetasit e huaj kryejnë krime të rënda në vendin tonë, ne gjithmonë do të bëjmë gjithçka që kemi në dorë për t’i deportuar ata. Kjo qeveri deportoi pothuajse 5,200 shkelës të shtetasve të huaj në vitin e saj të parë në detyrë, një rritje prej 14% krahasuar me vitin e kaluar, dhe ne do të vazhdojmë të bëjmë gjithçka që mundemi për të larguar këta kriminelë të ligë nga rrugët tona.” /LAPSI.al/