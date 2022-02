Dagzi, Sabiani dhe Beatrix hynë sonte në “Big Brother VIP”

Zarfi kishte të bënte me disa zgjedhje për banorët duke iu mundësuar të darkojnë me familjarët, miqtë dhe ish-banorët, shkruan lajmi.net.

Kjo darkë do iu kushtonte me para nga çmimi i fituesit 115 mijë euro. Darka me ish-konkurrentët, Paloma, Sabiani, Dagzi, Beatrix dhe Arditi iu kushtoi 2500 euro.

Ndërkohë, DJ Dagz, Sabiani dhe Beatrix Ramosaj janë disa nga ish-banorët që do të hyjnë sërish brenda shtëpisë jo si konkurrentë por si mysafirë.

Theksojmë se, sonte është nata e fundit para finales ku do të zgjedhen edhe finalistët e dytë dhe të fundit./Lajmi.net/