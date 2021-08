Duke qenë e angazhuar me mbrëmje muzikore së fundmi, Dafina vazhdimisht po shfaqet me dukje të reja, shkruan lajmi.net.

Edhe me imazhin e sapo publikuar, ajo ka zgjedhur të duket elegante me një fustan me ngjyrë të zezë.

Artistja shqiptare, e ka kombinuar dukjen me makijazh profesional nga grimeri Arbër Bytyqi dhe flokët e rregulluara gjithashtu.

Ndryshe, Dafina Zeqiri së shpejti do e lansojë bashkëpunimin me Lyrical Son./Lajmi.net/