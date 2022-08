Dafina Zeqiri “thumbon” estradën: Unë shoh një pandemi “tallava” që po ndodh në industrinë tonë muzikore

Ajo shumë shpesh ndanë me ndjekësit shqetësimet e ndryshme, shkruan lajmi.net.

E së fundi, ajo ka shkruar një shqetësim për të cilën ajo mendon se ka marrë kahje industria muzikore në Kosovë.

“Unë shoh një pandemi ‘tallava’ që po ndodh në industrinë tonë muzikore… kaq e ngërçuar”, shkroi këngëtarja në ‘Twitter’.

I see a “tallava” pandemic happening in our music industry… so cringe

Kjo deklaratë e saj mori reagime të shumta nga ndjekësit e saj.

Këngëtarja më pas sqaroi se ajo e kishte fjalën për interpretime ‘live’.

“Ps. Po flisja për performancat live (i këndoj vetëm këngët e mia dhe të miat)”, vazhdoi tutje Dafina.

Ps. I was talking about live performances 🥂

(I sing my songs and mines only)

— DAFINA ZEQIRI (@Dafina_Zeqiri) August 6, 2022