Dafina Zeqiri i bashkohet iniciativës për zhvillimin e hershëm të fëmijëve

Këngëtarja Dafina Zeqiri-Gjergji është bashkuar me programi e UNICEF-it në Kosovë për të përcjellë një mesazh të rëndësishëm: rëndësinë e investimit në vitet e para të jetës së fëmijës. “Sot, me UNICEF-in në Kosovë, vizitova një kopsht ku edhe një herë theksuam se investimi i hershëm te fëmijët është çelësi për zhvillimin dhe të ardhmen…

ShowBiz

21/10/2025 16:47

Këngëtarja Dafina Zeqiri-Gjergji është bashkuar me programi e UNICEF-it në Kosovë për të përcjellë një mesazh të rëndësishëm: rëndësinë e investimit në vitet e para të jetës së fëmijës.

“Sot, me UNICEF-in në Kosovë, vizitova një kopsht ku edhe një herë theksuam se investimi i hershëm te fëmijët është çelësi për zhvillimin dhe të ardhmen e tyre”, ka shkruar ajo në rrjete sociale.

Zeqiri-Gjergji e cila së fundi është bërë nënë, ka thënë se çdo ditë e kupton më shumë sa i veçantë është ky proces.

