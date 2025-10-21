Dafina Zeqiri i bashkohet iniciativës për zhvillimin e hershëm të fëmijëve
Këngëtarja Dafina Zeqiri-Gjergji është bashkuar me programi e UNICEF-it në Kosovë për të përcjellë një mesazh të rëndësishëm: rëndësinë e investimit në vitet e para të jetës së fëmijës.
“Sot, me UNICEF-in në Kosovë, vizitova një kopsht ku edhe një herë theksuam se investimi i hershëm te fëmijët është çelësi për zhvillimin dhe të ardhmen e tyre”, ka shkruar ajo në rrjete sociale.
Zeqiri-Gjergji e cila së fundi është bërë nënë, ka thënë se çdo ditë e kupton më shumë sa i veçantë është ky proces.