Dafina Zeqiri e surprizon vajzën e vogël: Ne kemi të njëjtën histori dhe ti mund t’ja dalësh siç ja dola unë

Woman power sepse me te vertet kemi nje superfuqi dhe ska asgje qe mundet me na ndal! Asnjehere! Faleminderit @arbanao qe menduat per mua kur e keni ndegju historine e vajzes se bukur. Jam munduar te mos qaj kur e pash dhimbjen ne sy te vajzes dhe shpresoj qe do e takoj prap ne te ardhmen ❣️