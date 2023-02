Dafina: Zbulova se ish partneri im e kishte një grua tjetër që ishte shtatzënë në të njëjtën kohë me mua

Dafina Dauti ka pak kohë që është bërë pjesë e “Big Brother VIP Kosova”.

Së fundi ajo ka treguar ndarjen nga ish partneri i saj, shkruan lajmi.net.

Këngëtarja ka zbuluar se ai kishte qenë i ndarë me gruan, dhe kjo e fundit ishte shtatzënë, në të njëjtën periudhë me këngëtaren.

Ajo po ashtu e ka përshkruar shtëpinë e ish partnerit të saj, si “të tmerrshme për jetesë”.

“Kur ia nisa me shku te ai, ky ish nda me gruan e tij dhe me demek sipas tyre (pohon me gjeste se ka qenë shtatzënë). Shkoja unë në shtëpi e rrija e gjëra. Por, kur erdha në shtëpi u befasova me faktin se fëmija ishte e tmerrshme. Nuk kishte kurrgjë, e tërë shtëpia me llamperia”, ka treguar Dafina.

“E doja nuk do të thotë, unë e kam pas njeriun që i ka pasur milionat, por thjesht nuk kemi mundur të bënim. Por, unë prej familjes e kam të trashëguar që nuk nënçmojnë dikë. Me kalimin e kohës e pashë që diçka po fshehin prej meje. Pas tre-katër muaj lidhje dashurie kam mbetur shtatzënë”, ka shtuar ajo pos tjerash./Lajmi.net/