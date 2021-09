Dafina nervozohet keq, ia publikojnë disa këngë të albumit në youtube pa lejen e saj

“Dafinë moj”, është titulli i albumit i cili përfshinë 14 këngë ku shumica prej tyre janë dedikime e bashkpëunime, shkruan lajmi.net.

Që nga fillimi Dafina ka deklaruar se paratë e grumbulluara nga shitja e albumit do t’iu shkojnë fëmijëve me autizëm.

Për këtë arsye ajo e kishe bërë marrëveshjen që me datën 1 tetor të publikohet më pas në të gjitha platformat tjera digjitale.

Por dikush pa lejen e këngëtares ia ka postuar disa këngë në youtube meqë rast këngëtarja është nervozuar nga një veprim i tillë.

“Please mos e supportoni ata te cilit pe keqperdorin albumin tem( Dhe e upload ne youtube) qe kom punu gjat ne ta!

Linkun e keni ne BIO ku 100% shkon per femijet me autism! Ne , do e publikojm albumin ne te gjitha platformat digjitale me 1 Tetor.!, ka shkruar dhe sqaruar Dafina./Lajmi.net/