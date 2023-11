Dafina e konfirmon, do të bëhet nuse në 2024 Këngëtarja e njohur Dafina Zeqiri ka marrë një vendim të rëndësishëm për vitin që po vjen. Në një bisedë me fansat e saj në “Broadcast Channel” në Instagram ajo u ka treguar fansave për këtë vendim, shkruan lajmi.net. “Është zyrtare. Do të martohem në vitin 2024” ka shkruar Dafina. Pas ndarjes me DJ Geek, Dafina…