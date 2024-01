Daçiq: Pres presion më të fortë tek Kosova deri në mars Ministri i Punëve të Jashtme dhe kryetari i Partisë Socialiste të Serbisë, Ivica Daçiq, ka thënë se Serbia po përballet me një periudhë turbulente dhe se pret presion më të fortë ndaj Kosovës deri në mars. “Në muajt e parë do të ketë presion ndaj Kosovës. Deri në mars, ky presion do të përqendrohet edhe…