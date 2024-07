Daçiq: Po përcaktohet nëse Artan Hajrizi apo vëllai i tij e vranë policin serb – Të gjithë të përfshirët do të arrestohen

Ministri i Punëve të Brendshme Ivica Daçiq tha sot se po përcaktohet nëse autori i krimit të tmerrshëm në Loznicë është shqiptari Artan Hajrizi, gjegjësisht po konstatohet nëse bëhet fjalë për person që po prezantohet në mënyrë të rrejshme.

“Për MPB-në është gjithmonë një tragjedi kur vritet një nga anëtarët tanë. Nuk ka dyshim se ka dyshime të forta se ky është një sulm terrorist dhe se ai vjen nga Kosova. Është një makinë me regjistrim Tutin, policia jonë kufitare e ka vënë re, e ka ndjekur, e ka ndaluar. Nuk ishte një taksi, por një makinë e drejtuar nga Midhad Hadziq, e cila transportonte një person nga një vend në tjetrin. “Ai e ka marrë vrasësin në Preshevë”, thotë Daçiq.

“Kur filloi identifikimi, ai nxori një armë dhe qëlloi oficerin. I plagosuri ka qëlluar por nuk ka arritur t’i godasë. 150 anëtarë të njësive të ndryshme të anëtarëve tanë janë në kërkim. Ai nuk e di gjuhën, nuk ka dokumente dhe ka një armë. Ky është një akt terrorist i dukshëm, i cili vjen nga Kosova dhe është i organizuar. Bëhet fjalë për një sulm ndaj një polici në krye të detyrës”, tha ministri i Brendshëm Ivica Daçiq.

Pyetja është nëse emri Artan Hajrizi është vërtet Artan apo vëllai i tij tashmë i njohur për policinë.

“Ai ishte në burg dhe pyetja është nëse ai tani po përdor dokumentet e vëllait të tij për të kryer aktivitete ilegale në Serbi”. Po ashtu policia gjermane u kontaktua për të përcaktuar identitetin e tij, ata na thanë se vëllai i tij u arratis nga burgu më 6 korrik”, tha Daçiq për RTS.

Ai tregon se ka folur me policin e plagosur dhe se ndihet mirë. Ministri deklaron se do të merren në pyetje të gjithë të lidhur me këtë ngjarje.

“Do të kuptohet se kush dhe si e mori të dyshuarin në Preshevë, si ka hyrë në Serbi pa u regjistruar e kështu me radhë, të gjithë do të arrestohen” – thotë Daçiq dhe paralajmëron se masat e sigurisë do të forcohen sërish.