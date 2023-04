Daçiq për votimin në Këshillin e Evropës i zhgënjyer nga Greqia, Sllovakia, BeH, Ukraina dhe Armenia

Ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë, Ivica Daçiq, ka vlerësuar sot se vendimi për fillimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës së Kosovës për anëtarësim në Këshillin e Evropës ishte i pritshëm, dhe se është turp për atë organizatë dhe se do të dëmtojë dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit.

Ai ka theksuar se 33 nga 46 anëtarët e Këshillit të Evropës kanë mbështetur vendimin për inicimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës së Kosovës për anëtarësim në Këshillin e Evropës, shtatë ishin kundër, pesë abstenuan dhe një vend nuk mori pjesë në votim.

Daçiq vlerësoi se kjo është një ditë që Këshilli i Evropës do të turpërohet dhe tha se delegacioni i Serbisë, i cili votoi kundër, u largua nga salla pas votimit, sepse nuk donin të vazhdonin të merrnin pjesë në “tirada”, por ai. vuri në dukje se Serbia nuk u largua nga organizata.

Ai falënderoi të gjithë ata që ishin kundër dhe tregoi se janë miqtë tradicionalë të Serbisë dhe deklaroi se në radhë të parë e ka në mendje janë Qipro, Spanja, Rumania, Azerbajxhani dhe Gjeorgjia, e veçanërisht falënderoi Hungarinë që e njohu pavarësinë e Kosovës dhe sot votoi kundër.

“Në anën tjetër, jemi vërtet të zhgënjyer me qëndrimin dhe qasjen e Greqisë dhe Sllovakisë, si anëtarë të BE-së, të cilat abstenuan, para së gjithash për shkak se dëgjuam prej tyre se nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Gjithashtu dua t’ju kujtoj se Bosnja dhe Hercegovina abstenoi, imagjinoni këtë ironi, imagjinoni nëse Republika Serbe do të aplikonte për anëtarësim tani, çfarë ironie dhe paturpësie do të ishte kjo dhe neve po na ligjërohet se po ndikojmë në shkatërrimin e integritetit territorial të Bosnjë-Hercegovinës. Ata drejtpërdrejt po marrin pjesë në shkatërrimin e integritetit territorial të Serbisë”, tha Daçiq. /Lajmi.net/