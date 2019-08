Daçiq në takim me ambasadorët e Serbisë, bisedojnë për Kosovën

Ministri i Jashtëm serb, Ivica Daçiq është takuar sot me ambasadorët e Serbisë. Ai ka biseduar me ambasadoren e Misionit të Serbisë në Unesco, Tamara Rastovac Siamashvili, ambasadoren e Serbisë në Republikën çeke, Vera Mavriq dhe ambasadorin e Serbisë në Iran, Dragan Todoroviq.

Gjatë takimit, Daçiq i ka njoftuar me gjendjen në Kosovë si dhe veprimeve të Prishtinës që sipas tij kanë sjellë ndërprerjen e dialogut por edhe bllokadën e procesit të Brukselit dhe angazhimet në arritjen e marrëveshjes, shkruan “RTV”, transmeton lajmi.net.

Nga ana e tyre, ambasadorët kanë informuar Daçiqin me gjendjen në shtetet ku përfaqësojnë Serbinë në veçanti raportet bilaterale të Serbisë me ato shtete por edhe përforcimin e aktiviteteve me synim të forcimit të pozicionit të Serbisë në plan shumëpalësh, sidomos në periudhën e tanishmë kur Kosova aplikon për anëtarësim në organizata të ndryshme ndërkombëtare. /Lajmi.net/