Daçiq kurrsesi t’i dëgjojë ndërkombëtarët: Çdo marrëveshje që nuk përfshin njohjen e Kosovës është bazë e mirë Kreu i diplomacisë serbe, Ivica Daçiq, do të vendosë nëse do të shkojë në samitin e Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor në Tiranë. Për propozimet për zgjidhjen e marrëdhënieve me Kosovws, të cilat do t’i prezantohen Serbisë, ai thotë se duhet të presim dhe të shohim. “Çdo marrëveshje që nuk e përfshin Kosovën si shtet…