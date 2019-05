Daçiq: Kjo ide e Kosovës nuk do ta ketë mbështetjen e bashkësisë ndërkombëtare

Ministri serb i Punëve të Jashtme, Ivica Daçiq nuk beson se bashkësia ndërkombëtare do ta përkrahë krijimin e një Gjykate kundër krimeve serbe në Kosovë.

Ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë ka thënë se paralajmërimet nga Prishtina rreth iniciativës së formimit të një Gjykate e cila do të merrej me krimet e serbëve në Kosovë, është përpjekje për të gjetur një baraspeshë me punën e Gjykatës Speciale.

“E kam të vështirë ta mendoj se bashkësia ndërkombëtare mbështet që në Kosovë të krijohet një Gjykatë e cila do të dirigjohej nga ish anëtarë të UÇK-së, tani politikanë, e që shumë lehtë mund të gjenden para Gjykatës Speciale për krimet e UÇK-së”, u shpreh Daçiq për “Novosti”, përcjell lajmi.net.

“Unë mendoj se i vetmi synim është që të qetësohet opinioni kosovar në momentin kur duhet të priten thirrje të tjera për liderët e UÇK-së që të paraqiten para Gjykatës Speciale”, theksoi ai. /Lajmi.net/