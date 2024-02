Daçiq: BE-ja e ka rritur presionin ndaj Serbisë, kërkojnë që të përfshihet Marrëveshja e Ohrit për anëtarësim në BE Ministri i Jashtëm i Serbisë, Ivica Daçiq, ka thënë të premten se Brukseli është duke e rritur trysninë ndaj Serbisë pas kërkesës zyrtare për ta futur Marrëveshjen e Ohrit, me të cilën Beogradi nuk u pajtua, në kornizën e bisedimeve për anëtarësim në Bashkimin Evropian (BE). “Tani po përpiqeni t’ia impononi Serbisë një detyrim përmes…