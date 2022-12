Çudit Paloma: Do ta provoja edhe “Big Brother Vip Kosova” Paloma ka qënë njëra ndër personazhet më interesante dhe enërgjike që ka pasur “Big Brother Vip”. Edhe pas spektaklit, Paloma si duket ka të njëjtin impakt tek publiku. Në një intervistë për “Mirage” Paloma ka çuditur, duke thënë se do ta provoja edhe “Big Brother Vip Kosova”. Se a do të marrë ndonjë ftesë dhe…