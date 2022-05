Çudia arsimore në Kosovë– nxënësit e klasave 1, 3 e 5 kanë një mësues e një klasë

Nxënësit e paraleles së ndarë fizike të shkollës “Ibrahim Banushi” në Kleçkë të Lipjanit mësojnë me klasë të kombinuara, ku e para e treta dhe e pesta janë bashkë, ndërkaq në klasën tjetër është e dyta dhe e katërta.

Në këtë shkollë janë tre mësimdhënëse, dy për këta nxënës dhe njëra për gjuhë angleze. Numri i gjithë fëmijëve në këtë shkollë në Kleçkë të Lipjanit është 24.

Mësuesja e tre klasave tregon se ka vështirësi që t’i menaxhoj tri paralele njëkohësisht, megjithatë thotë se rezultatet nuk janë të dobëta.

Por vet nxënësit thanë se do te donin që të kishin një hapësirë vetëm me bashkëmoshatarët e tyre, ku nuk do të dëgjonin mësimet për paralele të ndryshme.

Drejtori i shkollës deklaron se për shkak te numrit të vogël të nxënësve kombinimi i paraleleve ishte i domosdoshëm, ndërkaq sipas tij kjo nuk është jashtë rregullave.

Prindërit e nxënësve janë kundër një reformimi eventual ku këta nxënës mund të kalonin tek një shkollë tjetër.