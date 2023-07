Cuadrado lojtar i Interit

Sipas raportimeve nëItali, Interi është shumë afër kompletimit të transferimit të Juan Cuadrados si lojtar i lirë.

Kjo lëvizje befasuese ka lënë të habitur edhe tifozët e kësaj skuadre, aq sa grupit ulltras i tyre të njohur si “Curva Nord” ka paralajmëruar protestë për ta kundërshtuar këtë blerje pasi e kaluara e tij me Juventusin shihet si pengesë e madhe, transmeton lajmi.net.

Kolumbiani pritet që pas tetë sezonesh në Juventus të bashkohet me Interin si një lojtarë me parametra zero. Një goditje padyshim e papritur. Megjithatë, ka një arsye teknike: t’i jepet Inzaghit një anësor me cilësi.

Me Interin, Cuadrado pritet të nënshkruajë kontratë dy vjeçare me përfitime prej 2.5 milionë eurove në sezon./Lajmi.net/