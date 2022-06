CS:GO – rigoN renditet i treti më i miri në botë, sipas statistikave

Skuadra kosovare ka bërë disa arritje të mëdha në arenën ndërkombëtare dhe tashmë renditen në pozitën e 18 në ranglistën e përgjithshme botërore.

Padyshim, nga më të dalluarit është Rigon ‘rigoN’ Gashi, përcjell lajmi.net.

Sipas statistikave të publikuara së fundmi, rigoN është lojtari i tretë më i mirë në botë, kur bëhet fjalë për meçet kundër top 30 skuadrave të para në botë.

Para tij janë vetëm s1mple (1.40) dhe NiKo (1.33), kurse rigoN vjen i treti me 1.30. Top pesën e mbyllin yek1ndar me 1.30 dhe stavnCS me 1.29.

Shifrat në fjalë shprehin atë që njihet si “Impact Rating’, e që mblidhen nga numri i vrasjeve për raund, mbijetesave për raund dhe numrin e ‘multivrasjeve’ për raund.

Statistikat janë nxjerr nga 'pley.gg'.