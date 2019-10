Cristiano Ronaldo zbulon golin më të mirë që ka shënuar

Sulmuesi portugez krenohet me një rekord të shkëlqyeshëm në tre nga pesë ligat kryesore të Evropës dhe me mbi 700 gola në të gjitha garat gjatë një karriere të ndritshme – gjë që do të ishte e vështirë të zgjedhësh atë më të mirën.

Ronaldo u duartrokit pas atij goli, të cilin e mbajnë mend mjaft mirë tifozët e Juves, përcjell lajmi.net.

“Është e vështirë të thuash. E fundit është gjithmonë më e rëndësishmja. Por nëse më kërkoni të zgjedh, unë do të thosha golin që shënova kundër Juventusit: goditje në stilin biçikletë”, tha 34-vjeçari në një intervistë ekskluzive për France Football.

“Shikoni lartësinë që unë kam kur prek topin. Mbi 2.40m. Është e jashtëzakonshme. Për mua, është një nga golat më të bukur që janë shënuar ndonjëherë dhe nuk e them këtë sepse unë isha ai që e shënova atë”, vazhdoi ai. /Lajmi.net/