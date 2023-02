Cristiano Ronaldo me shpatë në dorë, feston ditën e themelimit të Arabisë Saudite

Futbollisti i Kombëtares së Portugalisë, Cristiano Ronaldo sot gjatë ditës ka publikuar një foto ku shihet duke festuar ditën e themelimit të Arabisë Saudite.

“Gëzuar ditën e themelimit për Arabinë Saudite. Ishte një përvojë e veçantë për të marrë pjesë në festën me ekipin Al Nassr”, ka shkruar Ronaldo në rrjetet sociale

Në këtë festë, Ronaldo ishte së bashku me gjithë ekipin e Al Nassr, shkruan Lajmi.net

Transferimi i Ronaldos në Arabinë Saudite ka pasur një impakt të lartë në të gjitha anët, si në futboll ashtu edhe tek shteti dhe vendet biznesore./Lajmi.net/

Happy founding day to Saudi Arabia 🇸🇦

Was a special experience to participate in the celebration at @AlNassrFC ! pic.twitter.com/1SHbmHyuez

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 22, 2023