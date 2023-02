Cristiano Ronaldo kompleton het-trikun për 44 minuta

Golin për 0 me 1 e shënoi sulmuesi portugez, Cristiano Ronaldo në minutën e 18’të. Ronaldo shënoi nga pika e bardhë e penalltisë, shkruan Lajmi.net

Vetëm pak minuta më vonë, Ronaldo shënoi edhe golin e dytë peronal në këtë ndeshje për shifrat 2 me 0.

Ylli i Kombëtares së Portugalisë gjatë pjesës së parë shënoi edhe golin e tretë, për ta kompletuar hat-trikun.

Two hat tricks this year for Cristiano Ronaldo and we haven’t gone half way yet, I know my 🐐

