COVID-19: Kosova pa masa të reja, afër 12 mijë raste aktive dhe në rrezik për bllokimin e spitaleve

Ky është numri më i lartë i muajve të fundit sa i përket rasteve ditore me virusin Korona, por gjithashtu edhe numri më i lartë i testeve që nga fillimi i pandemisë ku janë testuar 5102 pacientë, shkruan lajmi.net.

Brenda 24 orëve janë raportuar 8 raste të vdekjes me SARS CoV-2 pozitiv. Rastet e vdekjes janë nga komunat: Prishtinë 2 raste (64, 77 vjeç), Fushë-Kosovë 1 rast (77 vjeç), Gjakovë 1 rast (64 vjeç), Obiliq 1 rast (84 vjeç), Rahovec 1 rast (72 vjeç), Shtime 1 rast (68 vjeç), Viti 1 rast (69 vjeç).

Numri total i rasteve pozitive është 80.621 raste nga 375.967 persona të dyshimtë në virusin SARS-CoV-2 dhe 1.744 raste të vdekjes.

Gjatë 24 orëve të fundit, janë shëruar 744 pacientë derisa numri i përgjithshëm i të shëruarve deri më sot është gjithsej 67.065 raste, kurse numri i rasteve aktive është 11.812.

Sot, Ministria e Shëndetësisë ka bërë rangimin e ri të komunave sipas zonave bazuar në rezultatet e IKSHPK-së, përkatësisht numrin e rasteve të reja të COVID-19 në 100.000 banorë në intervalin kohor prej shtatë ditësh.

Nga sot e deri më 26 mars, në zonën e kuqe janë 18 komuna:

Leposaviqi, Zubin Potoku, Zvecani, Mitrovica e Veriut, Mitrovica e Jugut, Podujeva, Vushtrria, Obiliqi, Prishtina, Fushë Kosova, Lipjani, Graçanica, Novoberda, Gjilani, Kamenica, Gjakova, Peja dhe Ferizaji.

Në zonën e verdhë janë 12 komuna:

Deçani, Juniku, Istogu, Klina, Skenderaj, Drenasi, Prizreni, Suhareka, Shtimja, Kaçaniku, Vitia dhe Kllokoti.

Në zonën e gjelbër janë 8 komuna:

Ranillugu, Parteshi, Hani i Elezit, Shterpca, Malisheva, Rahoveci, Dragashi dhe Mamusha.

Ndryshimet

Podujeva nga zona e verdhë ka kaluar në zonën e kuqe.Graçanica nga zona e gjelbër ka kaluar ne zonën e kuqe

Drenasi nga zona e gjelbër ka kaluar ne zonën e verdhë.Shtimja nga zona e gjelbër ka kaluar ne zonën e verdhë.

Në anën tjetër sot është mbajtur mbledhja e Komitetit për pandeminë ku kanë folur ministri i Shëndetësisë, Armend Zemaj, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Naser Ramadani, drejtori i Shërbimit Spitalor Klinik dhe Universitar të Kosovës dhe të tjerë.

Ministri në detyrë i Shëndetësisë, Armend Zemaj, ka thënë se është shqetësuese rritja e numrit të pacientëve me COVID-19 duke shtuar se po të vazhdojë ky trend do të mbingarkohet SHSKUK-ja.

“Shqetësuese janë rastet spitalore. Valbon Krasniqi çdo ditë po kërkon rritje të kujdesit, përndryshe mbingarkesa në SHSKUK, nëse vazhdon kështu, do të jetë e papërballueshme dhe profesionistët tonë shëndetësorë do të përballen me sit të vështira të menaxhimit”.

Në mbledhjen e Komitetit për COVID-19, Zemaj falënderoi stafin shëndetësor dhe tha se është krenar me ekspertizën dhe profesionalizmin e tyre.

Ai po ashtu ka njoftuar se gjatë vitit 2021 janë testuar 7000 mësimdhënës, 2000 prej të cilëve kanë rezultuar pozitivë apo 31 përqind.

Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës (IKShPK), Naser Ramadani ka njoftuar se në dy javët e fundit ka pasur rritje të rasteve të reja dhe të vdekjeve nga koronavirusi.