COVID-19: Gjendje e re e jashtëzakonshme në Serbi

Serbia ka shpallur gjendje të re të jashtëzakonshme për dy javë pas rritjes së numrit të infeksioneve me COVID-19.

Një gjendje e re e jashtëzakonshme është shpallur në Beograd, me një numër kufizimesh të rivendosura pas një rritje të re të infeksioneve koronavirus në kryeqytetin serb, raporton Reuters, transmeton lajmi.net.

Njerëzit do t’u kërkohet të veshin maska ​​në ambiente të mbyllura publike ose në transport publik, orët e hapjes së klubeve dhe kafeneve do të shkurtohen, dhe tubimet do të kufizohen në 100 persona brenda ose 500 jashtë.

Gjendja e jashtëzakonshme hyn në fuqi menjëherë, tha bashkia e qytetit në një deklaratë të premten. Presidenti, Aleksandar Vuçic, njoftoi masat.

Autoritetet lokale kanë deklaruar tashmë urgjente në disa komuna të tjera ku një rritje e rasteve të koronavirusit kishte kërcënuar të prishë funksionimin e sistemit shëndetësor.

Numri i rasteve ka qenë në rritje që nga maji, kur qeveria ngriti një bllokim mbarëkombëtar. Ndeshjet e futbollit me mijëra tifozë, festat fetare dhe zgjedhjet parlamentare besohet se kanë kontribuar në rritjen e infeksioneve.

Javën e kaluar, disa zyrtarë të nivelit të lartë të koalicionit qeverisës, duke përfshirë kryetarin e parlamentit në largim dhe ministrin e mbrojtjes, u sëmurën me Covid-19, transmeton lajmi.net. Ata kishin marrë pjesë në ngjarje në fund të qershorit duke festuar një fitore zgjedhore të Partisë Progresive Serbe të Vuçiqit.

Tenisti numër një në botë i tenisit për meshkuj, Novak Gjokoviç, testoi pozitiv për koronavirus muajin e kaluar, pasi u kritikua për pjesëmarrjen në një turne në Kroacinë fqinje, në të cilën lojtarët përqafuan dhe shtrënguan duart.

Të enjten, Serbia e cila ka një popullsi prej 7.2 milionë, regjistroi 359 infeksione të reja, duke sjellë rastet e saj të konfirmuara në 15,195, nga 11.523 një muaj më parë. Deri më tani kanë vdekur 287 njerëz. /Lajmi.net/