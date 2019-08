”Coutinho mund ta rizbulojë formën te Bayerni”

Fillimisht, braziliani do huazohet te kampionët e Bundesligës, të cilët do të kenë një mundësi për të blerë nëse 27-vjeçari dëshmon sukses.

Ai ka luftuar për formën në Spanjë që nga transferimi në janar të vitit 2018, duke mos arritur kurrë më të mirën e tij dhe duke shënuar vetëm pesë gola në La Liga sezonin e kaluar, transmeton lajmi.net.

“Për mua, Coutinho është një lojtar i klasit të parë”, tha ai për Kicker.

“Por ai duhet të dëshmojë duke u rikthyer në nivelin që tregoi në Liverpool. Por unë mendoj se Bayern është një klub me një atmosferë të përsosur që ai ta bëjë atë”.

“Forca e tij më e madhe është aftësia e tij për të tundur vijat kundërshtare. Me driblimet e tij, por edhe me inteligjencën e tij të lojës, që do të thotë se ai di të përdorë lojtarët e tjerë para golit, ai di si t’i lirojë. Por ai duhet të rrisë shënimin e golave”, deklaroi 45-vjeçari. /Lajmi.net/