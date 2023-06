Courtois kritikon trajnerin e Belgjikës për komentet për mospërfilljen e kapitenit

Portieri i Real Madridit, Thibaut Courtois, ka reaguar ndaj trajnerit të Belgjikës, Domenico Tedesco, pas komenteve për largimin e tij të supozuar të ekipit kombëtar.

Tedesco zgjodhi t’i dorëzonte shiritin e kapitenit sulmuesit Romelu Lukaku për ndeshjen e fundit të Belgjikës kualifikuese për Euro 2024 kundër Austrisë, të cilën e barazuan 1-1.

Trajneri, i cili u vendos si zëvendësues i Roberto Martinez pas Kupës së Botës 2022, më pas pretendoi se Courtois reagoi me zemërim ndaj vendimit përpara se të largohej nga detyra ndërkombëtare., duke thënë në një konferencë për shtyp:

“Së bashku vendosëm që Romelu të ishte kapiten kundër Austrisë dhe Thibaut nesër kundër Estonisë. Kjo ishte në rregull për të gjithë, por pas ndeshjes ai [Courtois] papritmas donte të fliste me mua dhe tha se po shkonte në shtëpi sepse u zhgënjye dhe u ndje i ofenduar. Që në fillim u përpoqa t’i tregoja vlerësimin që meriton. Në sytë e mi ai është portieri më i mirë në botë. E dua si portier, por edhe si njeri. Jam i shokuar”, ishin fjalët e trajnerit.

Courtois tani i është kundërpërgjigjur pretendimeve të trajnerit në një postim të gjatë në Instagram, duke shkruar:

“Sot pasdite u befasova kur dëgjova konferencën për shtyp të trajnerit. Dua ta bëj të qartë se nuk është hera e parë apo hera e fundit që kam folur me një trajner për çështje që kanë të bëjnë me dhomat e zhveshjes, por është hera e parë që dikush vendos ta tregojë publikisht, jam thellësisht i zhgënjyer me këtë, por dua ta bëj të qartë se vlerësimet e trajnerit nuk përshtaten me realitetin.

“Në atë bisedë i kërkova, jo për përfitim të drejtpërdrejtë, të shpjegonte dhe të merrte vendime për të shmangur situatat që në të kaluarën na kanë dëmtuar duke kërkuar gjithmonë përfitimin e përgjithshëm. Të jesh apo të mos jesh kapiten i kombëtares nuk është një trill as një vendim i rastësishëm, duhet të jetë vendimi i tij dhe këtë jam përpjekur t’i përcjell.

“Fatkeqësisht nuk ia arrita qëllimit tim. Insistoj që në asnjë rast nuk kam kërkuar asgjë dhe se kam folur me shokun tim të skuadrës Romelu Lukaku për të sqaruar çdo rrethanë që lidhet me këtë situatë. Njëkohësisht dua ta bëj të qartë se nuk kam pasur ndonjë diskutim për ndonjë temë të ngjashme me ndonjë shok ekipi, siç është pretenduar.

“Për më tepër, dje pasdite iu nënshtrova një kontrolli për një problem në gjurin tim të djathtë. Ekipi mjekësor i klubit tim dhe kombëtarja ishin në kontakt dhe shqyrtuan të gjithë materialin përkatës për të marrë vendimin për t’u larguar nga kampi stërvitor”, ishin fjalët e portierit./Lajmi.net/