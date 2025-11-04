Costa: Kosova duhet të marrë sinjal pozitiv për kandidaturën në BE

Presidenti i Këshillit të Evropës, Antonio Costa, ka thënë se Kosova duhet të marrë sinjal pozitiv në aplikimin e saj për t’u bërë shtet kandidat për anëtarësim në BE. Në samitin për zgjerimin e BE-së, të organizuar nga “Euronews”, ai tha se zgjerimi ka qenë një prej prioriteteve të tij kryesore që kur e ka…

Lajme

04/11/2025 17:40

Presidenti i Këshillit të Evropës, Antonio Costa, ka thënë se Kosova duhet të marrë sinjal pozitiv në aplikimin e saj për t’u bërë shtet kandidat për anëtarësim në BE.

Në samitin për zgjerimin e BE-së, të organizuar nga “Euronews”, ai tha se zgjerimi ka qenë një prej prioriteteve të tij kryesore që kur e ka marrë mandatin.

“Tre vjet pas paraqitjes së aplikacionit për anëtarësim, Kosova duhet të marrë sinjal pozitiv”, ka thënë Costa në fjalën e tij.

Komisioni Evropian ka publikuar të hënën Raportin për Kosovën, ku thuhet mes tjerash se vendi ka pasur progres të kufizuar e stagnim.

Artikuj të ngjashëm

November 4, 2025

Haradinaj nuk shkoi në takim me Osmanin, AAK: Kishte aktivitete në...

November 4, 2025

Presidentja Osmani thërret konferencë për media

November 4, 2025

Osmani takoi Orav, pranoi Raportin për Kosovën 2025 nga KE

Lajme të fundit

Haradinaj nuk shkoi në takim me Osmanin, AAK:...

Presidentja Osmani thërret konferencë për media

Osmani takoi Orav, pranoi Raportin për Kosovën 2025 nga KE

Një muaj paraburgim për personin që dyshoi se...