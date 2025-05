Costa e thekson se heqja e masave lidhet me deeskalimin në Veri: Shpresoj që ngjarjet e fundit të jenë përjashtim Presidenti i Këshillit Europian, Antonio Costa, ka thënë se do të donte të kishte depërshkallëzim që të mund të hiqen masat. “Këto masa janë të lidhura me nevojën për të de-përshkallëzuar tensionet në rajon dhe në veri të vendit. Dhe ajo që dëshiroj është që sa më shpejt të kemi këtë de-përshkallëzim, e më pas…