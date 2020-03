Coronavirusi: Pezullohet edhe futbolli zviceran  

Zvicra është shteti i radhës që po përballet me Coronavirusin.

Coronavirusi është tema kryesore në mediet botërore. Ky virus është përhapur edhe në Evropë, duke shtuar frikën në maksimum.

Kampionati zvic3ran është ai i radhës që do të pezullojë evenimentet sportive, transmeton lajmi.net.

Kampionati i futbollit zviceran do të pezullohet deri më 23 mars, si pasojë e masave të mara për Coronavirusin.

Si pasojë e këtij pezullimi do të mungojnë edhe minutat për Edon Zhegrovën. Ky lajm nuk do të jetë i mirë për kombëtaren e Kosovës, e cila luan ndeshjen me Maqedoninë Veriore në mars.

Minutat e Zhegrovës do të ishin shumë të rëndësishme para kësaj ndeshje, por përhapja e Coronavirusit ka ndryshuar situatën.

Ka mundësi që edhe ndeshja Maqedoni Veriore – Kosovë do të shtyhet. /Lajmi.net/