2Ton po vjen me risi.

Reperi nga Ferizaji ka disa ditë që ka parlajmëruar këngën e tij të re për të cilën dje ka treguar kohën e publikimit, shkruan lajmi.net.

“Corazon” do të mbajë titullin kënga e tij e re e cila do të lansohet sot bashkë me videoklip.

Ani pse nuk ka dhe shumë kohë nga dy projektet e fundit por reperi ka vendosur që këtë sezon të jetë mjaft aktiv.

View this post on Instagram A post shared by 2 Ton (@2tonofficial)

Ndryshe, “Qika” është kënga e tij e fundit që e lansoi javë më parë./Lajmi.net/