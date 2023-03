Conte rikthehet në Itali, pritet të shkarkohet këtë javë nga Tottenhami Antonio Conte u pa teksa kthehej në Itali me një fluturim të Ryanair të hënën dhe raportet në Mbretërinë e Bashkuar sugjerojnë se tekniku italian do të shkarkohet këtë javë. Kontrata e Contes në Londrën e Veriut skadon këtë qershor, por raportet e fundit nga Anglia sugjerojnë se ish-mesfushori italian nuk do të zgjasë kaq…