Conte po bën mrekullinë me Napolin e tij, fiton përsëri dhe del në vendin e parë në Serie A Skuadra e Napolit ka siguruar një fitore shumë të rëndësishme në Serie A. Me rezultat 0 me 3, Napoli triumfoi ndaj Fiorentinës në ‘Artemio Franchi’. Neres, Lukaku dhe McTominay realizuan golat e fitores për ekipin e drejtuar nga Antonio Conte. Amir Rrahmani luajti 90 minuta në kë sfidë, duke bërë një paraqitje shumë pozitive. Me…