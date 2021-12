Conte nuk jep garanci për të ardhmen e Llorisit

Fituesi i Kupës së Botës po i afrohet një dekade te Spurs pasi ai u transferua për herë të parë në skuadrën e Londrës veriore nga Lyon në vitin 2012, por i kanë mbetur vetëm gjashtë muaj nga kontrata e tij aktuale.

Lloris do të festojë ditëlindjen e tij të 35-të në ‘Boxing Day’ dhe pritet të rreshtohet në portë kundër Crystal Palace pasi ishte një nga lojtarët më të qëndrueshëm të skuadrës këtë sezon.

I pyetur nëse ai ishte i shqetësuar për situatën e kontratës së portierit të tij, Conte tha: “Hugo është kapiteni ynë, ai është një lojtar që ka luajtur për Tottenham për shumë vite dhe ne të gjithë jemi të lumtur që e kemi atë në ekipin tonë, në skuadër dhe në dhomat e zhveshjes.

“Sigurisht që ai është një pikë referimi për lojtarët e tjerë dhe Hugo e di shumë mirë se çfarë mendoj unë për të dhe çfarë mendon klubi për të.

“Tani do të shohim, por mendoj se Hugo nuk do të jetë kurrë një problem për Tottenhamin”.

Kapiteni i Francës Lloris theksoi rëndësinë e tij për Spurs edhe një herë të mërkurën me një sërë pritjesh për t’i ndihmuar ata të sigurojnë një fitore 2-1 ndaj West Ham në çerekfinalet e Carabao Cup.

Kjo do të thotë që Tottenham tani ka një ndeshje të katërt të fundit me Chelsean për t’u përshtatur në një program tashmë të ngjeshur në janar, i cili vetëm do të rrisë kërkesën për skuadrën aktuale, por Conte nuk ka shpenzuar shumë kohë duke menduar për dritaren e transferimeve dimërore që hapet në muajin tjetër.

Ai tha: “Tani fokusi im është të punoj me lojtarët dhe të përmirësoj situatën. Pastaj me siguri do të kemi një takim me klubin, drejtorin sportiv dhe drejtorin e përgjithshëm për të kuptuar nëse ka mundësi për të përmirësuar situatën, por tani është mirë të jemi të fokusuar në fushë.

“Ne kemi një lojë të rëndësishme kundër Crystal Palace. Mos harroni se Crystal Palace na mundi 3-0 (në shtator) dhe ne duhet të përpiqemi të përgatitemi shumë mirë për ndeshjen sepse duam të marrim tre pikë”, ka theksuar Conte. /Lajmi.net/