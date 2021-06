Conte nuk do ti bashkohet Tottenhamit

Sipas gazetarit Fabrizio Romano, Conte nuk është i bindur me projektin dhe me anëtarët e stafit të klubit anglez, dallimi është i madh edhe në propozimin e pagës, raporton lajmi.net.

Pavarësisht vendimit të Contes, drejtori Fabio Paratici do të transferohet në Tottenham.

Ndërsa klubi londinez duhë të shikojë alternativa tjera për postin e trajnerit, që ka mbetur i lirë që nga shkarkimi i Jose Mourinhos. /Lajmi.net/

Antonio Conte is not joining Tottenham at current conditions, confirmed. He’s not convinced about project and staff members. Big difference on salary proposal too. ⚪️🚨 #THFC

Paratici is expected to accept Spurs job.

Spurs will look for different managers, as per @matt_law_dt.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2021