Conte ka parakontratë me Arsenalin? Romano i zbulon të gjitha

Ka pasur raportime ditëve të fundit që Conte dhe Arsenal kanë arritur marrëveshje verbale, që tekniku italian t’i bashkohet “Topçinjve” nëse vendosin ta shkarkojnë Mikel Artetan, transmeton lajmi.net.

Tre humbje radhazi në Premierligë, kanë ndikuar që e ardhmja e Artetas të jetë në dyshime dhe ndeshjet e radhës do jenë vendimtare.

Sidoqoftë, eksperti i transferimeve, Fabrizio Romano zbulon se nuk ka marrëveshje mes Contes dhe klubit anglez.

There’s absolutely NO pre agreement between Antonio Conte and Arsenal. Conte has no verbal/pre agreement with any club and he’s free. 🚫🇮🇹 #AFC

Federico Pastorello – agent close to Conte since years – confirms to @Freddie_Paxton: “Rumours about Arsenal pre-deal are not true”. pic.twitter.com/sHMN9X6pzj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 5, 2021