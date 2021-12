Conte: Dier mund të bëhet një nga mbrojtësit më të mirë në botë

Dier ka qenë një nga lojtarët më të mirë të Tottenham deri më tani këtë sezon dhe ka luajtur çdo minutë në Premier Ligë që nga ardhja e Conte.

Conte beson se Dier ka potencial të madh për të qenë ndër më të mirët në këtë biznes.

“Eric Dier mund të bëhet një nga lojtarët më të mirë në botë në atë pozicion”, u tha Conte gazetarëve përpara çerekfinales së Carabao Cup të mërkurën me West Ham.

“Sigurisht që ai duhet të punojë dhe të vazhdojë të përmirësojë dhe të kuptojë lëvizjen me vijën mbrojtëse.

“Ai duhet të udhëheqë më shumë, sepse në atë pozicion duhet të flasësh shumë sepse duhet të qëndrosh në mes, në pjesën e pasme ku mund të shohësh gjithçka.

“Ai ka një hapësirë ​​të madhe për t’u përmirësuar, por ne po flasim për një lojtar vërtet të mirë, të fortë fizikisht me një personalitet të mirë dhe teknikisht të mirë, sepse ai ishte një mesfushor.

Conte shtoi: “Ky rol është i përsosur për të. Ai duhet të vazhdojë në këtë mënyrë sepse mund të bëhet një nga qendërmbrojtësit më të mirë”.

Tifozët kanë mbetur të impresionuar me shenjat e hershme të Dier derisa Conte me performancat e tij të ngjashme me atë që panë në vitin e kaluar nga Toby Alderweireld.

Dier është një pasues shembullor me diagonalen e gjatë të zotëruar nga Alderweireld dhe Conte po përdor Dier si qendërmbrojtës që luan top duke pasur parasysh komoditetin e tij në mesfushë, si dhe në mbrojtje.

Dier dhe Conte do të kërkojnë të llogarisin avantazhin e shtëpisë të mërkurën mbrëma në takimin e tyre të tetë të fundit me West Ham në Kupën Carabao.

Spurs nuk kanë arritur të fitojnë një trofe që kur fituan kompeticionin e Ligës në vitin 2008. /Lajmi.net/