Collina: Nëse do të kthehesha pas në kohë dhe të gjykoja përsëri, do të doja ta bëja me VAR

Teknologjia VAR vazhdon të ndezë polemika, me ata në Itali që pretendojnë se VAR nuk përdoret mjaftueshëm dhe në Premier Ligë që argumentojnë se përdoret shumë.

Në Serie A, debati i fundit ishte mbi përcaktimin e pozicioneve jashtë loje aktive dhe pasive, me golat e anuluar për Atalantën dhe Milanin në ndeshjet e tyre kundër Romës dhe Napolit.

“Qëllimi i VAR-it nuk ishte të eliminonte polemikat, ishte të eliminonte gabimet e qarta që ndikojnë në një rezultat dhe rrjedhimisht në ecurinë e rregullt të një loje. Mendoj se ky objektiv është arritur”, tha Collina për gazetën ‘La Gazzetta dello Sport’.

“Në fund i takon arbitrit të vendosë nëse një pozicion jashtë loje është aktiv apo pasiv. Gjithçka që mund të bëjë VAR është ta paralajmërojë atë për pozicionin e mundshëm jashtë loje.

“Interpretimi është pjesë e rregullave, kështu që megjithëse situatat mund të jenë të ngjashme, asnjë dy nuk do të jetë kurrë identike. Thjesht duhet të pranojmë se do të ketë pikëpamje të ndryshme për një situatë. Teknologjia ndihmon, por nuk mund të zëvendësojë kurrë elementin njerëzor.

“Është e njëjta gjë me hendbollin, ne sugjeruam që të ishte penallti kur krahu ngrihet mbi shpatull, por e kuptuam se nuk është domosdoshmërisht kështu. Një gjyqtar duhet ta shikojë situatën përsëri dhe interpretimi i tij është vendimtar.”

Collina përsëriti raportin e fundit se FIFA po eksperimenton një alarm automatik jashtë loje për të përshpejtuar procesin e gjykimit të VAR-it për një pozicion, i cili mund të jetë në vend për Kupën e Botës 2022.

Megjithatë, kjo nuk bën asgjë për të zgjidhur debatin në vazhdim në Angli mbi atë që përbën pozicion jashtë loje, pasi sot në Premier Ligë, Tottenham Hotspur i Antonio Conte-s pa golin e Harry Kane të anulohet në barazimin 1-1 me Southampton.

Një lojtar është në pozicion jashtë loje me çdo pjesë të trupit me të cilën mund të shënojë ligjërisht një gol, duke përfshirë shpatullën, gjë që shkaktoi thirrje të ngjashme të ashtuquajtura “offside në sqetull”.

“Do të ketë 10-12 kamera që kontrollojnë 29 pika në trupin e një lojtari, 50 herë në sekondë, dhe softuer që analizon të dhënat në kohë reale për të llogaritur momentin e përsosur të lojës së topit dhe pozicionin e lojtarëve të ndryshëm”, vazhdoi Collina.

“Ai përfshin gjithashtu rrjetet për të bërë të qartë pozicionin jashtë loje. Kjo i dërgohet VAR-it, i cili më pas mund të informojë arbitrin brenda disa sekondave në rast të pozicionit jashtë loje objektive. Sigurisht që do të jetë shumë më shpejt se sa është sot.”

Kur disa sugjerojnë se do të ishte më mirë të hiqej plotësisht VAR-in, Collina – i konsideruar gjerësisht arbitri më i madh i të gjitha kohërave – është krejtësisht i hutuar nga ideja.

“Nëse do të mund të kthehesha pas në kohë dhe të gjykoja përsëri, do të doja ta bëja me VAR. Shumë gjyqtarë humbën mundësi të rëndësishme për të korrigjuar gabimet që do të duheshin vetëm disa sekonda për t’i zgjidhur. Pse të hiqni dorë nga një rrjet kaq i rëndësishëm sigurie? Nuk ka kuptim.

“Ajo që duhet të bëjmë është të përpiqemi shumë për të shmangur nevojën për teknologji. Gjyqtarët studiojnë, stërviten, njohin skuadrat dhe lojtarët me të cilët kanë të bëjnë. E gjithë kjo i ndihmon ata të bëjnë më pak gabime, por pasi askush nuk është i pagabueshëm, ne mund të thërrasim VAR nëse është e nevojshme. Por kjo ndodh më pas, jo më parë”, ka përfunduar Collina. /Lajmi.net/