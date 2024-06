Çollaku për kushtet e Kurtit që dha në Bruksel: VV’ja do ti përdorë këtë takim gjatë fushatës Analisti politik, Bekim Çollaku, ka thënë se me tri kushtet e kryeministrit Albin Kurti dje në Bruksel, Kosova ka shënuar një autogol në procesin e dialogut. Por sipas tij, Kurti dhe partia e tij, Lëvizja Vetëvendosje, “kanë dhënë një gol” në audiencën kosovare, teksa shtoi se këtij takimi, VV-ja do t’i referohet edhe gjatë fushatës.…