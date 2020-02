Colby Convignton ofron 1 milion euro për një meç me reperin 50 cent

Ylli i UFC-së Colby Convington ka vendosur 1 milion dollar për t’u ndeshur me reperin e famshëm amerikan, 50 cent.

31- vjecari pësoi një humbje me nokaut në ndeshjen e fundit të zhvilluar në UFC.

Por, I idinjuar me reperin 50 cent dhe komentet e tij pas atij meci, Convigton tha se është I gatshëm ta ftojë amerikanin për një përballje, në të cilën amerikani do të luftojë me vetëm një dorë, raporton Sky Sport, transmeton lajmi.net

Gjatë natës së mbrëmshme në shoun Ariel Helëani ai deklaroi se dëshiron të këte një meç me një figurë të famshme të shoubizit, duke aluduar kështu në ‘’Fifftyn’’.

‘’Jam I gatshëm të luftoj me një dorë kundër 50 cent, për këtë mec jam I gatshëm të ofroj 1 milion dollar’’, deklaroi amerikani.

Mbetet të shihet nëse ylli I muzikës Hip-hop do ta pranojë ofertën e Colbyt. /Lajmi.net/