CNN: Joe Biden do shpallë kandidaturën për president të Amerikës

Rrjeti amerikan i lajmeve CNN raporton se Joe Biden do të shpallë zyrtarisht kandidaturën për president të Amerikës, javën që vjen.

Nuk dihen detaje të mëtejshme, por media prestigjoze merr vesh se stafi i ngushtë i Biden ka muaj që punon për kandidimin e ish-zv.presidentit të vendit. Greg Schultz, njeriu që udhëheq fushatën e Biden u shpreh se çdo gjë po shkon sipas planit.

Në fillim të muajit, Biden kishte deklaruar publikisht se brenda prillit do të bëjë të ditur kandidaturën e tij për të qenë njeriu i parë i Shtëpisë së Bardhë. Biden u shpreh se për çdo veprim që kryen në raport me kandidimin, do të flasë me avokatët e tij.

Joe Biden, në rast se shpall kandidaturën, rezulton se është e treta herë që e bën këtë. Biden shpalli kandidaturën për të qenë president i Amerikës edhe në vitet 1988 dhe 2008.