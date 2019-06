Çmimi super i lartë që ‘Rambo’ kërkon për të bërë një foto me të

Aktori Sylvester Stallone është padyshim një prej emrave më të sukesshëm dhe më të dashur për publikun, shkruan lajmi.net.

Dy ndër rolet e tij më të njohura janë ‘Rocky Balboa’ dhe ‘Rambo’ ndërsa tani ka nisur punën për filmin e ri por vendimi që ka marrë i ka shokuar të gjithë fansat e tij, e që janë të shumtë.

Së fundmi Stallone do ta nis një turne promovues përreth Mbretërisë së Bashkuar, për filmin e radhës që do ta lansoj ‘Rambo, last blood’ dhe çmimi për të hyrë në sallat ku mbahen këto tubime nuk është aspak e lirë.

Pritet që gjatë eventeve të organizuara nga aktori të ketë edhe ushqim e pije dhe çmimi për të hyrë shkon deri në 325 funte, teksa Stallone ka vendosur që kushdo që dëshiron të bëjë foto me të duhet të paguajë 849 funte( 950 Euro)./Lajmi.net/