Çmimi kryesor në PriFest do të mbajë emrin “Vjosa Berisha” Këtë vit do të mbahet edicioni i 14-të i Festivalit të Filmit “PriFest”. Kur janë prezantuar edhe filmat që do të garojnë për çmimet kryesore, është prezantuar edhe një risi e re. Tashmë çmimi kryesor “Hyjnesha e Kuqe” do të mbajë emrin “Vjosa Berisha” dhe do të nisë të ndahet nga ky edicion. Edicioni i…