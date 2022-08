Çmimi i naftës, paqëndrueshmëri për tregtarët nëpër botë

Paqëndrueshmëria e çmimeve është buka dhe gjalpi i një tregtari, por në naftë, paqëndrueshmëria po bëhet e tepruar, duke i larguar tregtarët dhe duke e bërë jetën më të vështirë për shumë biznese që zakonisht përdorin mbrojtjet e naftës për të siguruar njëfarë stabiliteti çmimesh që është jetik për operacionet e tyre. Kjo është sipas një analize të Reuters që vëren se çmimet e naftës janë bërë aq të egra në luhatjet e tyre të përditshme sa të dyshuarit e zakonshëm, të tilla si fondet mbrojtëse, po largohen nga tregu i naftës me shumicë, me aktivitetin atje që ka rënë në nivelin më të ulët në shtatë vjet.

Pra, duket se paqëndrueshmëria është vetëm një gjë e mirë deri në një pikë, dhe kjo pikë duket të jetë një gamë çmimi ditor pesë herë më i zakonshëm. Sipas analizës së Reuters, midis 24 shkurtit dhe 15 gushtit të këtij viti, diapazoni ditor i naftës së papërpunuar Brent ishte mesatarisht 5,64 dollarë për fuçi. Kjo krahasuar me 1.99 dollarë për fuçi vitin e kaluar.

Tërheqja e spekulatorëve është vetëm një nga problemet me paqëndrueshmërinë e tillë të lartë të çmimit të naftës. Fakti që kompanitë në industrinë ushqimore, për shembull, nuk guxojnë të mbrojnë nga luhatjet e mëtejshme të çmimeve, po ndikon në biznesin e tyre. Dhe kjo po ndikon gjithashtu në biznesin e vetë industrisë së naftës.

Një analist i cituar nga Reuters shpjegoi se kompanitë e naftës po tregohen të kujdesshme ndaj shpenzimeve kapitale për shkak të paqëndrueshmërisë së tepërt në tregjet e naftës. Dhe për shkak se janë të kujdesshëm, këto kompani po vonojnë projektet që mund të ndihmojnë në sjelljen e tregut të naftës përsëri në ekuilibër, tha Arjun Murti për Reuters.

Duke folur për industrinë e naftës, nuk është vetëm paqëndrueshmëria aktuale që po ndërhyn në rritjen e mundshme të prodhimit. Është gjithashtu pasiguria për kërkesën e ardhshme, ndërsa lëvizja e tranzicionit po rritet.

Në një artikull të kohëve të fundit për Houston Chronicle, James Osborne shkroi se parashikimi i kërkesës për naftë po bëhej gjithnjë e më i vështirë mes zhvillimeve të tilla si Akti tashmë famëkeq për Reduktimin e Inflacionit që Kongresi miratoi në fillim të këtij muaji.

Me gjithë këto stimuj për elektrifikimin e transportit dhe kalimin në prodhimin e energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme, e ardhmja e kërkesës për naftë është zbehur, argumentoi ai, edhe sipas Big Oil.

Dikush mund të argumentojë se pjesa më e madhe e Big Oil është duke u përfshirë shumë në tranzicionin e energjisë, gjë që mund të hedhë një hije mbi besueshmërinë e parashikimeve të saj për kërkesën për naftë. Megjithatë, fakti mbetet që shumë qeveri janë të vendosura për të pasur një tranzicion, sado kushton, dhe kjo është e rënduar për kërkesën për naftë.

Shtytja e fundit e tranzicionit si në Evropë ashtu edhe në SHBA ndoshta e përkeqësoi situatën e keqe të paqëndrueshmërisë duke turbulluar perspektivën e kërkesës, ndërkohë që të gjithë mund ta shohin me një sy të qartë se kërkesa për naftë, tani për tani, është më e fortë se sa kishin pritur shumë, veçanërisht pasi disa ndërmarrje në Evropë kalimi nga gazi në naftë për shkak të çmimeve.

Kjo është dëshmuar shumë jo vetëm për spekulatorët, por edhe për aktorët e industrisë në tregun e naftës, sipas analizës së Reuters. Interesi i hapur në tregun e kontratave të së ardhmes së naftës ka rënë me një të pestën që kur Rusia pushtoi Ukrainën, me tregtarët që me sa duket janë lodhur nga çmimi i ofertës së ngushtë dhe frikës së inflacionit.

Ajo që sjell e ardhmja është – si gjithmonë – e pamundur të thuhet, por ka shumë pak gjasa që situata e çmimeve të ndryshojë së shpejti. Kjo do të thotë se efekti negativ që kjo paqëndrueshmëri e çmimeve ka në bizneset në të gjithë industritë do të vazhdojë, duke nxitur shifrën e lartpërmendur të çmimit të naftës.

Bizneset do të vazhdojnë të kenë nevojë për energji që është në furnizim të ngushtë, por çmimet e larta për këtë energji do të vazhdojnë të kërcënojnë perspektivat e tyre të rritjes dhe perspektivat e rritjes së ekonomive të tyre përkatëse. Ndërkohë, qeveritë do të vazhdojnë të derdhin para dhe legjislacion për tranzicionin energjetik, duke dekurajuar më tej industrinë e naftës të bëjë diçka kuptimplote për furnizimin.